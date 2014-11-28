Многодетная семья из Вырицы получила в подарок микроавтобус

В семье восемь детей.

В поселке Вырица многодетной семье Брюховиченко вручили ключи от нового микроавтобуса. Ключи главе семейства передал лично губернатор региона Александр Дрозденко, который прибыл в Гатчинский район в рамках рабочей поездки.

В семье Брюховиченко восемь детей: старшей – 25, младшему – 3. Марина Валерьевна работает учителем начальных классов, Андрей Васильевич – наладчик станков в ТУ39.

Старшая дочь после окончания петербургского вуза работает в Сеуле, старший сын учится в Академии транспортных Технологий. Еще четверо детей учатся в Вырицкой средней школе №1, двое ходят в детский сад.

Александр Дрозденко также сообщил, что в ближайшее время к микроавтобусу должны довезти еще и комплект зимней резины.

Ранее стало известно, что в Выборгском районе Ленобласти в 2021 году приобретено 18 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца года будут закуплены еще пять жилых помещений. Это однокомнатные благоустроенные квартиры не менее 33 квадратных метров.

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