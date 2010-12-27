Названы самые грязные районы Петербурга

По словам представителей ГЖИ, 10% домов от числа проверенных отстают по уборке газонов.

Государственная жилищная инспекция Северной столицы проверила территории города. Как сообщили в пресс-службе ГЖИ, больше всего от плановых норм отстают показатели по уборке газонов.

По словам представителей ГЖИ, 10% домов от числа проверенных отстают по уборке газонов. Уборка территории дворов не выполнена на 5%, а санитарное состояние контейнерных площадок и контейнеров на 4%.

Отметим, что за 3 недели месячника по благоустройству, прошедшего этой осенью, инспекция выдала 115 предписаний ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям Петербурга. Сейчас возбуждено около 15 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов - свыше 1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что петербуржцы оценят качество осенней уборки в своем районе.

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