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Названы самые грязные районы Петербурга
Вчера, 10:48
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alexandra08
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Названы самые грязные районы Петербурга

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По словам представителей ГЖИ, 10% домов от числа проверенных отстают по уборке газонов.

Государственная жилищная инспекция Северной столицы проверила территории города. Как сообщили в пресс-службе ГЖИ, больше всего от плановых норм отстают показатели по уборке газонов.

По словам представителей ГЖИ, 10% домов от числа проверенных отстают по уборке газонов. Уборка территории дворов не выполнена на 5%, а санитарное состояние контейнерных площадок и контейнеров на 4%.

Отметим, что за 3 недели месячника по благоустройству, прошедшего этой осенью, инспекция выдала 115 предписаний ТСЖ, ЖСК и управляющим компаниям Петербурга. Сейчас возбуждено около 15 дел об административных правонарушениях. Сумма штрафов - свыше  1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что петербуржцы оценят качество осенней уборки в своем районе.

Фото: pixabay.com

Теги: гжи , уборка города , уборка петербурга , уборка улиц петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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