Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года.

В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес". К очередной годовщине программы журналисты вспомнили самые громкие перепалки во время эфира. Об этом сообщает издание "Стархит".

Как оказалось, один из самых интересных скандалов на "Поле чудес" произошел во время юбилейного 100-го выпуска. дело в том, что один из зрителей в зале не выдержал и выкрикнул подсказку. Это возмутило Якубовича и ведущий решил поменять слово. Из-за этого игрок не смог угадать следующее слово и отправился домой с видеомагнитофоном, а не машиной.

Следующий громкий скандал произошел во время игры с врачом-психиатром из Хабаровска. Мужчина обвинил Якубовича в мошенничестве. Игрок возмутился тем, что в черном ящике вместо ценного приза оказалось огромное яйцо. В итоге ведущий сломал яйцо и достал оттуда пачку денег.

Напоним, что первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года.

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