Эксперты назвали самые чистые и грязные регионы России

Рейтинг составила общественная организация "Зеленый патруль".

Специалисты общественной организации "Зеленый патруль" составили список с самыми чистыми и грязными регионами России. Антилидерами рейтинга стали Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области. Об этом пишут "РИА Новости".

Эксперты считают, что одной из главных проблем этих регионов является отказ запускать мусорную реформу. Вместо создания технопарков по сортировке и переработке отходов, они продолжают забивать старые полигоны мусором.

В рейтинг также попали самые чистые регионы страны. Среди них Алтайский край, Республика Алтай, Тамбовская и Белгородская области.

Ранее мы писали, что россияне к концу года смогут не платить за вывоз мусора.

Видео: YouTube / Ecotechnologies