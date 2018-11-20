Россияне к концу года смогут не платить за вывоз мусора

Для этого они должны будут заниматься его раздельным сбором.

В правительстве России начали рассматривать предложение, согласно которому вывоз вторсырья для граждан станет бесплатным. Однако, для этого россияне должны будут собирать мусор раздельно. Об этом заявил зампред правительства по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев

Как отметил запред, в идеале, Россия должна приблизиться к европейским стандартам, где до 80% мусора перерабатывают и используют в дальнейшем. Переход на отдельные контейнеры для сухих и органических отходов планируется осуществить до конца года

Каждый год в России производится более 70 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. И только 7% от этого числа утилизируется. Нацпроект "Экология" предполагает, что к 2024 году в стране должны перерабатываться не менее 60 процентов отходов. Также, 14 января министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин отметил, что Россия может начать продавать мусор Швеции (в этой стране перерабатывается 99% отходов).

Фото: Piter.TV