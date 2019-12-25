Названы российские регионы с самой дешевой ипотекой

На первом месте Магаданская область.

Самую дешевую ипотеку в июне этого года можно было оформить в Магаданской области. Средняя ставка по кредиту составила 5,79%. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на данные Банка России.

В список регионов с самой дешевой ипотекой вошли также Сахалинская область (6,05%), Якутия (6,19%), Приморский край (6,2%), а также Бурятия (6,41%).

При этом самая дорогая ипотека в июне предлагалась в Ингушетии, средняя ставка составила 8,55%.

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