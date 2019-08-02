Минздрав назвал регионы с наибольшим числом абортов в 2018 году

Минздрав назвал регионы России, в которых в 2018 году было сделано больше всего абортов. Об этом сообщило РИА Новости.
Так больше всего абортов было сделано в Еврейской автономной области. На тысячу женщин фертильного возраста приходилось 35,6 абортов. В республике Тыва этот показатель составил 34,5, в Сахалинской области 32,2.
Меньше всего к абортам прибегали в республиках Ингушетия и Дагестан и в столице России.
Ранее в РПЦ предлагали запретить аборт и ЭКО.
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