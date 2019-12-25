В Чукотке, Камчатке, Магадане, Ингушетии и Карелии в 2020 году было больше туристов.

Названы регионы, в которых во время пандемии увеличилось количество туристов. Результаты мониторинга представили аналитики "МегаФона".

По их данным, россияне стали больше путешествовать по России, посещать новые регионы. В Чукотке, Камчатке, Магадане, Ингушетии и Карелии количество туристов увеличилось на 35%, сказано в аналитике мобильного оператора. При этом количество россиян, которые отдыхали внутри страны, но за пределами своего региона, уменьшилось на 9%.

Подчёркивается, что компания анализировала обезличенные данные пользователей при помощи инструментов Big Data.

При этом традиционные популярные субъекты для путешествий - Краснодарский край, Крым, Москва и Санкт-Петербург, - посетило на 20% меньше туристов, чем в прошлом году. На Байкале и Алтае количество путешественников тоже упало — на 6%.

Аналогичный прошлогоднему туристический поток был зафиксирован в Краснодарскиом крае, Крыму, Москве и Санкт-Петербурге.

Средняя продолжительность отдыха россиян внутри страны, по данным "Мегафона", составляет 11 дней.

Ранее мы писали, что комитет по развитию туризма пригласит в Петербург минимум 50 журналистов и блогеров из других регионов.

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