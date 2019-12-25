Комитет по развитию туризма пригласит в Петербург минимум 50 журналистов и блогеров из других регионов

Цель акции – увеличить внутренний турпоток. Акцент при этом, судя по всему, делается на Москву.

Комитет по развитию туризма администрации Санкт-Петербурга хочет пригласить в в Северную Столицу минимум 50 журналистов и блогеров или фотографов из других регионов. Как говорится в документации закупки, которую разместил комитет, цель акции – увеличение потока туристов из этих регионов.

В каждой из 5 групп будет, как планируется, не менее 10 человек. При этом 2 из них обязательно должны представлять Москву. Среди других городов – Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и ряд других.

Определены и критерии подбора участников пресс-стуров. Так, блогеры должны специализироваться на направлениях travel, life-style, гастро и некоторых других.

Намечено, что туры пройдут по пяти тематическим направлениям. Это спортивный Санкт-Петербург, "новая туристская география Санкт-Петербурга", санаторно-курортные зоны и пригороды, а также гастрономический и семейный туризм.

Предстоящие поездки, как намечено, будут продолжаться не менее 5 дней/4 ночей. Срок их проведения – 25 декабря текущего года.

Цель закупки комитета - определить компанию, которая станет непосредственным исполнителем всей этой большой и "пестрой" работы. Заявки принимаются до 23 октября. Сумма контракта может составить 6,5 млн рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, на фоне пандемии Петербург делает акцент на внутренний туризм.

Фото: Pixabay.com