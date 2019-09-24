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Бастрыкин назвал регионы, в которых чаще всего пропадают дети

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На данный момент в розыске остаются 98 несовершеннолетних.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал цифры по пропавшим детям в 2019 году.

На данный момент в розыске остаются 98 несовершеннолетних. В первом полугодии 2019 года в правоохранительные органы поступило 8383 сообщений об исчезновении детей. За 2018 год  таких материалов было 13 683. Подавляющее число детей нашли.

Больше всего детей потерялись в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях. По данным Следкома, около 800 детей могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе.

Ранее пятилетний мальчик потерялся на петербургском рынке.

Видео: YouTube/ Los Angeles Times, Demonracer2

Теги: бастрыкин, дети, пропали дети
Категории: Лента новостей, Новости России,

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