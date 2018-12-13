Пятилетний мальчик потерялся на петербургском рынке

Инцидент случился 26 мая. К счастью, ребенок не пострадал.

В полицию Петербурга обратился уроженец Украины, который потерял своего пятилетнего ребенка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, мальчик пропал во время визита семьи на рынок. Инцидент случился 26 мая. К счастью, ребенок не пострадал. В тот же день его обнаружили у станции метро "Удельная" и доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали об аварии в Приморском районе. Очевидцы заметили в плавающий в Петровском пруду легковой автомобиль, который, как выяснялось, принадлежал игроку "Зенита".

Фото: Piter.TV