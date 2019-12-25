Он попадает в лёгкие человека при вдыхании, может повреждать клетки.

Названы регионы с повышенными дозами облучения радоном. О них рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В нескольких российских регионах природные дозы радона превышают показатели нормы. Облучаются местные жители.

Уровень от 5,0 до 10,0 миллизивертов в год выявлен в Ставропольском крае - 5,77 миллизиверта в год, Забайкальском крае - 7,35 миллизиверта, а также в Иркутской области — 5,38 миллизиверта, в Еврейской автономной области — 6,55, в республике Туве - 5,62.

Радиактивный газ радон попадает в лёгкие человека при вдыхании, может повреждать клетки — что повышает риск заболевания раком. Радон считается вторым по опасности для дыхательных путей — после курения. Если курильщик вдыхает ещё и радон, то вероятность развития у него онкологического заболевания увеличивается в 25 раз.

Ранее Путин поручил разработать меры защиты экологии Байкала.