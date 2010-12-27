Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья

Первенство отдано Ленобласти.

Опубликован список российских регионов, где вводится в эксплуатацию больше всего жилья, Об этом сообщили "РИА Новости". Лидером рейтинга стала Ленинградская область, на второй позиции - Московская область. Показатели соответствуют сданным в эксплуатацию 1,221 и 1.111 кв.м. в расчете на одного человека

Далее в топ попали Тюменская, Калининградская, Ульяновская, Белгородская и Липецкая области, а также Краснодарский край. С июня 2018 года по июнь 2019-го в данных регионах создали более 0,8 кв.м. на человека.Общий темп роста строительства зафиксирован в европейской части страны.

Менее застраиваемые регионы России - северная часть и Дальний восток. Самые незначительные показатели у Чукотки (0,0024 кв.м. жилья) и Магадане (0,025 кв.м.)

Ранее Piter.tv писал о том, что на велодорожки в Петербурге пускают "тяжеловесов".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

