На велодорожки Петербурга запускают "тяжеловесов" строительства

Центр управления парковками занимался контролем велоинфраструктуры с 2017 года.

Как сообщил портал "Фонтанка.ру", в Петербурге может смениться орган, контролирующий строительство и ремонт велодорожек в городе. Вместо Центра управления парковками им может заняться дирекция транспортного строительства.

Проект постановления правительства Петербурга в настоящее время находится на стадии обсуждения. Точные даты обсуждения инициативы пока неизвестны, однако это планируется сделать до конца 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге готовят новые велодорожки. Начать решили с Васильевского острова.