На велодорожки Петербурга запускают "тяжеловесов" строительства

Как сообщил портал "Фонтанка.ру", в Петербурге может смениться орган, контролирующий строительство и ремонт велодорожек в городе. Вместо Центра управления парковками им может заняться дирекция транспортного строительства.
Проект постановления правительства Петербурга в настоящее время находится на стадии обсуждения. Точные даты обсуждения инициативы пока неизвестны, однако это планируется сделать до конца 2019 года.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге готовят новые велодорожки. Начать решили с Васильевского острова.
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