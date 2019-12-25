Названы регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

За сутки в России скончались 44 человека, у которых был выявлен коронавирус.

В России за сутки скончались 44 человека в 10 регионах.

По состоянию на утро 20 апреля в России скончались 405 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. За истекшие суки в стране скончались 44 человека.

По регионам летальные случаи распределились следующим образом:

Москва - 28 (всего 204)

Республика Башкортостан – 4 (всего 14)

Краснодарский край – 3 (всего 8)

Красноярский край – 2 (всего 2)

Калужская область – 2 (всего 4)

Нижегородская область – 1 (всего 5)

Республика Чувашия – 1 (всего 2)

Ивановская область – 1 (всего 2)

Архангельская область – 1 (всего 1)

Хабаровский край – 1 (всего 5)



Уточняется, что какие-то данные могли не войти в статистику на сегодня и появятся завтра, 21 апреля. Так например в Мурманской области скончался 3 пациент. Подобная ситуация и в Иркутской области.

Сегодня ранее: Регионы с новыми случаями коронавируса на 20 апреля.