Названы регионы с летальными случаями пациентов с коронавирусом за сутки

В России за сутки скончались 44 человека в 10 регионах.
По состоянию на утро 20 апреля в России скончались 405 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. За истекшие суки в стране скончались 44 человека.
По регионам летальные случаи распределились следующим образом:
Республика Башкортостан – 4 (всего 14)
Краснодарский край – 3 (всего 8)
Красноярский край – 2 (всего 2)
Калужская область – 2 (всего 4)
Нижегородская область – 1 (всего 5)
Республика Чувашия – 1 (всего 2)
Ивановская область – 1 (всего 2)
Архангельская область – 1 (всего 1)
Хабаровский край – 1 (всего 5)
Уточняется, что какие-то данные могли не войти в статистику на сегодня и появятся завтра, 21 апреля. Так например в Мурманской области скончался 3 пациент. Подобная ситуация и в Иркутской области.
Сегодня ранее: Регионы с новыми случаями коронавируса на 20 апреля.
Обсуждение ( 0 )