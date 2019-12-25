Названы регионы с новыми случаями инфицирования коронавирусом на 20 апреля

За сутки в России выявлено 4268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах России.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику за истекшие сутки по состоянию на утро 20 апреля. Всего в России выявлено 4268 новых случаев инфицирования в 76 регионах страны. По-прежнему лидирует Москва, хотя количество новых случаев сегодня ниже, чем в предыдущие дни (+2026 случаев). Выздоровели за сутки 155 человек. Летальных исходов у пациентов с COVID-19 зафиксировано 44 случая, 28 из них в Москве.
По регионам новые выявленные случаи коронавируса распределены следующим образом:
Москва - 2026
Московская область - 578
Нижегородская область - 113
Санкт-Петербург - 86
Ростовская область - 60
Мурманская область - 46
Чеченская Республика - 45
Республика Башкортостан - 45
Орловская область - 43
Брянская область - 42
Калужская область - 40
Республика Дагестан - 39
Республика Ингушетия - 39
Республика Татарстан - 39
Ленинградская область - 37
Республика Мордовия - 35
Владимирская область - 34
Краснодарский край - 34
Чувашская Республика - 32
Хабаровский край - 30
Республика Марий Эл - 29
Саратовская область - 28
Ярославская область - 27
Тюменская область - 27
Тверская область - 26
Удмуртская Республика - 26
Республика Северная Осетия - 25
Пензенская область - 25
Воронежская область - 24
Курская область - 24
Ямало-Ненецкий АО - 24
Новосибирская область - 24
Белгородская область - 22
Рязанская область - 22
Тамбовская область - 22
Тульская область - 22
Ивановская область - 20
Липецкая область - 20
Карачаево-Черкесская Республика - 20
Кировская область - 19
Ульяновская область - 19
Республика Саха (Якутия) - 19
Волгоградская область - 18
Пермский край - 17
Приморский край - 17
Смоленская область - 16
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Самарская область - 16
Астраханская область - 13
Ханты-Мансийский АО - 13
Калининградская область - 12
Ставропольский край - 12
Алтайский край - 12
Республика Коми - 10
Новгородская область - 10
Челябинская область - 10
Иркутская область - 10
Республика Адыгея - 9
Забайкальский край - 9
Республика Карелия - 8
Псковская область - 8
Свердловская область - 8
Республика Хакасия - 8
Архангельская область - 7
Вологодская область - 7
Камчатский край - 7
Красноярский край - 6
Кемеровская область - 6
Костромская область - 4
Томская область - 4
Амурская область - 4
г. Севастополь - 4
Республика Калмыкия - 3
Омская область - 3
Республика Алтай - 2
Еврейская АО - 2
За все время с начала эпидемии в России подтвержден 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. Из них умерли 405 человек, полностью выздоровели 3446.
Фото: стопкоронавирус.рф
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