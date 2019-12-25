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Названы регионы с новыми случаями инфицирования коронавирусом на 20 апреля
Сегодня, 10:36
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MShaffter

Названы регионы с новыми случаями инфицирования коронавирусом на 20 апреля

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За сутки коронавирус выявили у 4268 человек в 76 регионах.

За сутки в России выявлено 4268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах России.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику за истекшие сутки по состоянию на утро 20 апреля. Всего в России выявлено 4268 новых случаев инфицирования в 76 регионах страны. По-прежнему лидирует Москва, хотя количество новых случаев сегодня ниже, чем в предыдущие дни (+2026 случаев). Выздоровели за сутки 155 человек. Летальных исходов у пациентов с COVID-19 зафиксировано 44 случая, 28 из них в Москве.

По регионам новые выявленные случаи коронавируса распределены следующим образом:

 Москва - 2026
 Московская область - 578
 Нижегородская область - 113
 Санкт-Петербург - 86
 Ростовская область - 60
 Мурманская область - 46
 Чеченская Республика - 45
 Республика Башкортостан - 45
 Орловская область - 43
 Брянская область - 42
 Калужская область - 40
 Республика Дагестан - 39
 Республика Ингушетия - 39
 Республика Татарстан - 39
 Ленинградская область - 37
 Республика Мордовия - 35
 Владимирская область - 34
 Краснодарский край - 34
 Чувашская Республика - 32
 Хабаровский край - 30
 Республика Марий Эл - 29
 Саратовская область - 28
 Ярославская область - 27
 Тюменская область - 27
 Тверская область - 26
 Удмуртская Республика - 26
 Республика Северная Осетия - 25
 Пензенская область - 25
 Воронежская область - 24
 Курская область - 24
 Ямало-Ненецкий АО - 24
 Новосибирская область - 24
 Белгородская область - 22
 Рязанская область - 22
 Тамбовская область - 22
 Тульская область - 22
 Ивановская область - 20
 Липецкая область - 20
 Карачаево-Черкесская Республика - 20
 Кировская область - 19
 Ульяновская область - 19
 Республика Саха (Якутия) - 19
 Волгоградская область - 18
 Пермский край - 17
 Приморский край - 17
 Смоленская область - 16
 Кабардино-Балкарская Республика - 16
 Самарская область - 16
 Астраханская область - 13
 Ханты-Мансийский АО - 13
 Калининградская область - 12
 Ставропольский край - 12
 Алтайский край - 12
 Республика Коми - 10
 Новгородская область - 10
 Челябинская область - 10
 Иркутская область - 10
 Республика Адыгея - 9
 Забайкальский край - 9
 Республика Карелия - 8
 Псковская область - 8
 Свердловская область - 8
 Республика Хакасия - 8
 Архангельская область - 7
 Вологодская область - 7
 Камчатский край - 7
 Красноярский край - 6
 Кемеровская область - 6
 Костромская область - 4
 Томская область - 4
 Амурская область - 4
 г. Севастополь - 4
 Республика Калмыкия - 3
 Омская область - 3
 Республика Алтай - 2
 Еврейская АО - 2

За все время с начала эпидемии в России подтвержден 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. Из них умерли 405 человек, полностью выздоровели  3446. 

Фото: стопкоронавирус.рф

 

Теги: коронавирус в россии, статистика коронавируса, стопкоронавирус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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