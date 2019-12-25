Названы регионы с новыми случаями инфицирования коронавирусом на 20 апреля

За сутки коронавирус выявили у 4268 человек в 76 регионах.

За сутки в России выявлено 4268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах России.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обновил статистику за истекшие сутки по состоянию на утро 20 апреля. Всего в России выявлено 4268 новых случаев инфицирования в 76 регионах страны. По-прежнему лидирует Москва, хотя количество новых случаев сегодня ниже, чем в предыдущие дни (+2026 случаев). Выздоровели за сутки 155 человек. Летальных исходов у пациентов с COVID-19 зафиксировано 44 случая, 28 из них в Москве.

По регионам новые выявленные случаи коронавируса распределены следующим образом:

Москва - 2026

Московская область - 578

Нижегородская область - 113

Санкт-Петербург - 86

Ростовская область - 60

Мурманская область - 46

Чеченская Республика - 45

Республика Башкортостан - 45

Орловская область - 43

Брянская область - 42

Калужская область - 40

Республика Дагестан - 39

Республика Ингушетия - 39

Республика Татарстан - 39

Ленинградская область - 37

Республика Мордовия - 35

Владимирская область - 34

Краснодарский край - 34

Чувашская Республика - 32

Хабаровский край - 30

Республика Марий Эл - 29

Саратовская область - 28

Ярославская область - 27

Тюменская область - 27

Тверская область - 26

Удмуртская Республика - 26

Республика Северная Осетия - 25

Пензенская область - 25

Воронежская область - 24

Курская область - 24

Ямало-Ненецкий АО - 24

Новосибирская область - 24

Белгородская область - 22

Рязанская область - 22

Тамбовская область - 22

Тульская область - 22

Ивановская область - 20

Липецкая область - 20

Карачаево-Черкесская Республика - 20

Кировская область - 19

Ульяновская область - 19

Республика Саха (Якутия) - 19

Волгоградская область - 18

Пермский край - 17

Приморский край - 17

Смоленская область - 16

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Самарская область - 16

Астраханская область - 13

Ханты-Мансийский АО - 13

Калининградская область - 12

Ставропольский край - 12

Алтайский край - 12

Республика Коми - 10

Новгородская область - 10

Челябинская область - 10

Иркутская область - 10

Республика Адыгея - 9

Забайкальский край - 9

Республика Карелия - 8

Псковская область - 8

Свердловская область - 8

Республика Хакасия - 8

Архангельская область - 7

Вологодская область - 7

Камчатский край - 7

Красноярский край - 6

Кемеровская область - 6

Костромская область - 4

Томская область - 4

Амурская область - 4

г. Севастополь - 4

Республика Калмыкия - 3

Омская область - 3

Республика Алтай - 2

Еврейская АО - 2

За все время с начала эпидемии в России подтвержден 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. Из них умерли 405 человек, полностью выздоровели 3446.

Фото: стопкоронавирус.рф