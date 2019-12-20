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В Иванове сообщили о второй смерти от коронавируса
Сегодня, 8:40
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MShaffter

В Иванове сообщили о второй смерти от коронавируса

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Диагноз подтвердили после вскрытия, хотя первичный тест показал отрицательный результат.

В Ивановской области скончался второй пациент с кронавирусом. 

Накануне, 19 апреля, в Ивановской области скончался пациент. Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на усилия медиков, пациент скончался. Первичный тест на коронавирус показал отрицательный результат, но мужчину вели как больного с коронавирусной инфекцией. После вскрытия диагноз подтвердился.

Это уже вторая смерть от коронавируса в регионе. Первой жертвой в Ивановской области стала 74-летняя женщина.

Сегодня ранее:В Иркутской области скончался третий человек с коронавирусом.

Теги: ккоронавирус в россии, новости иваново, новости ивановской области
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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