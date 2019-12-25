В Ивановской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Женщина неделю была на аппарате ИВЛ.

В Ивановской области сообщили о первой смерти в регионе у пациента с коронавирусной инфекцией.

ТАСС со ссылкой на главу регионального департамента здравоохранения сообщает, что в Ивановской области скончался первый пациент от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 74-летний пациент был на аппарате ИВЛ, медики целую неделю боролись за жизнь женщины, но спасти ее не удалось.

Коронавирус у данной пациентки был подтвержден лабораторно, точные причины смерти будут установлены после вскрытия.

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Фото: Piter.TV