Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса на 17 апреля

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в России в 81 регионе подтверждено 4070 новых случая коронавируса.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику за истекшие сутки. На утро 17 апреля в России выявлено 4070 случаев инфицирования в 81 регионе страны. Впервые диагноз коронавирусой инфекции поставлен в Республике Алтай. Лидирует по-прежнему Москва с почти 2 тысячами новых случаев инфицирования. Большой скачок по новым случаям в Санкт-Петербурге, за сутки +424. За истекшие сутки в России выздоровели 286 человек, из них 123 человека в Москве. Скончались 41 пациента, из них 14 в Москве.
Новые случаи коронавирусной инфекции по регионам России распределились следующим образом:
Москва - 1959
Московская область - 472
Санкт-Петербург - 424
Республика Мордовия - 65
Республика Дагестан - 59
Нижегородская область - 54
Республика Ингушетия - 38
Оренбургская область - 38
Тверская область - 37
Республика Адыгея - 36
Тюменская область - 34
Республика Марий Эл - 32
Рязанская область - 30
Краснодарский край - 30
Красноярский край - 29
Брянская область - 27
Курская область - 25
Тульская область - 25
Владимирская область - 24
Ленинградская область - 24
Кабардино-Балкарская Республика - 23
Ростовская область - 23
Республика Башкортостан - 22
Новгородская область - 21
Калужская область - 20
Воронежская область - 19
Ярославская область - 19
Карачаево-Черкесская Республика - 19
Кировская область - 18
Ханты-Мансийский АО - 18
Хабаровский край - 18
Республика Калмыкия - 17
Саратовская область - 17
Республика Татарстан - 16
Удмуртская Республика - 16
Ульяновская область - 15
Республика Коми - 14
Ивановская область - 13
Республика Северная Осетия - 13
Самарская область - 13
Белгородская область - 12
Липецкая область - 12
Орловская область - 12
Калининградская область - 12
Ставропольский край - 12
Чувашская Республика - 12
Пензенская область - 12
Пермский край - 12
Новосибирская область - 12
Республика Хакасия - 11
Вологодская область - 10
Костромская область - 9
Приморский край - 9
Мурманская область - 8
Камчатский край - 8
Смоленская область - 7
Чеченская Республика - 7
Сахалинская область - 7
Ямало-Ненецкий АО - 6
Еврейская АО - 6
Псковская область - 5
Алтайский край - 5
Астраханская область - 4
Волгоградская область - 4
Свердловская область - 4
Челябинская область - 4
Кемеровская область - 4
г. Севастополь - 4
Республика Бурятия - 3
Омская область - 3
Республика Саха (Якутия) - 3
Республика Крым - 3
Иркутская область - 2
Забайкальский край - 2
Амурская область - 2
Республика Карелия - 1
Архангельская область - 1
Курганская область - 1
Республика Тыва - 1
Чукотский АО - 1
Республика Алтай - 1
Нарастающим итогом в России с начала эпидемии 32 008 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2590 человек, скончались 273 человека.
Лидирует по-прежнему Москва (18105) и Московская область (3526). Санкт-Петербург на третьем месте с 1507 случаями. Ленинградская область на шестом месте с 354 случаями коронавируса.
Ранее: статистика по регионам России на 16 апреля.
Фото: стопкоронавирус.рф
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