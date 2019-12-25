  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса на 17 апреля
Сегодня, 11:22
178
MShaffter

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса на 17 апреля

0 0

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе.

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в России в 81 регионе подтверждено 4070 новых случая коронавируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику за истекшие сутки. На утро 17 апреля в России выявлено 4070 случаев инфицирования в 81 регионе страны. Впервые диагноз коронавирусой инфекции поставлен в Республике Алтай. Лидирует по-прежнему Москва с почти 2 тысячами новых случаев инфицирования. Большой скачок по новым случаям в Санкт-Петербурге, за сутки +424. За истекшие сутки в России выздоровели 286 человек, из них 123 человека в Москве. Скончались 41 пациента, из них 14 в Москве.

Новые случаи коронавирусной инфекции по регионам России распределились следующим образом: 

Москва - 1959
 Московская область - 472
 Санкт-Петербург - 424
 Республика Мордовия - 65
 Республика Дагестан - 59
 Нижегородская область - 54
 Республика Ингушетия - 38
 Оренбургская область - 38
 Тверская область - 37
 Республика Адыгея - 36
 Тюменская область - 34
 Республика Марий Эл - 32
 Рязанская область - 30
 Краснодарский край - 30
 Красноярский край - 29
 Брянская область - 27
 Курская область - 25
 Тульская область - 25
 Владимирская область - 24
 Ленинградская область - 24
 Кабардино-Балкарская Республика - 23
 Ростовская область - 23
 Республика Башкортостан - 22
 Новгородская область - 21
 Калужская область - 20
 Воронежская область - 19
 Ярославская область - 19
 Карачаево-Черкесская Республика - 19
 Кировская область - 18
 Ханты-Мансийский АО - 18
 Хабаровский край - 18
 Республика Калмыкия - 17
 Саратовская область - 17
 Республика Татарстан - 16
 Удмуртская Республика - 16
 Ульяновская область - 15
 Республика Коми - 14
 Ивановская область - 13
 Республика Северная Осетия - 13
 Самарская область - 13
 Белгородская область - 12
 Липецкая область - 12
 Орловская область - 12
 Калининградская область - 12
 Ставропольский край - 12
 Чувашская Республика - 12
 Пензенская область - 12
Пермский край - 12
 Новосибирская область - 12
 Республика Хакасия - 11
 Вологодская область - 10
 Костромская область - 9
 Приморский край - 9
 Мурманская область - 8
 Камчатский край - 8
 Смоленская область - 7
 Чеченская Республика - 7
 Сахалинская область - 7
 Ямало-Ненецкий АО - 6
 Еврейская АО - 6
 Псковская область - 5
 Алтайский край - 5
 Астраханская область - 4
 Волгоградская область - 4
 Свердловская область - 4
 Челябинская область - 4
 Кемеровская область - 4
 г. Севастополь - 4
 Республика Бурятия - 3
 Омская область - 3
Республика Саха (Якутия) - 3
 Республика Крым - 3
 Иркутская область - 2
 Забайкальский край - 2
 Амурская область - 2
 Республика Карелия - 1
 Архангельская область - 1
 Курганская область - 1
 Республика Тыва - 1
 Чукотский АО - 1
 Республика Алтай - 1

Нарастающим итогом в России с начала эпидемии 32 008 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели  2590 человек, скончались 273 человека.

Лидирует по-прежнему Москва (18105) и Московская область (3526). Санкт-Петербург на третьем месте с 1507 случаями. Ленинградская область на шестом месте с 354 случаями коронавируса.

Ранее: статистика по регионам России на 16 апреля.

Фото: стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус в регионах, коронавирус в россии, коронавирус эпидемия, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии