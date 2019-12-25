Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса на 17 апреля

За последние сутки в России подтверждено 4070 новых случаев коронавируса в 81 регионе.

По состоянию на утро пятницы, 17 апреля, в России в 81 регионе подтверждено 4070 новых случая коронавируса.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику за истекшие сутки. На утро 17 апреля в России выявлено 4070 случаев инфицирования в 81 регионе страны. Впервые диагноз коронавирусой инфекции поставлен в Республике Алтай. Лидирует по-прежнему Москва с почти 2 тысячами новых случаев инфицирования. Большой скачок по новым случаям в Санкт-Петербурге, за сутки +424. За истекшие сутки в России выздоровели 286 человек, из них 123 человека в Москве. Скончались 41 пациента, из них 14 в Москве.

Новые случаи коронавирусной инфекции по регионам России распределились следующим образом:

Москва - 1959

Московская область - 472

Санкт-Петербург - 424

Республика Мордовия - 65

Республика Дагестан - 59

Нижегородская область - 54

Республика Ингушетия - 38

Оренбургская область - 38

Тверская область - 37

Республика Адыгея - 36

Тюменская область - 34

Республика Марий Эл - 32

Рязанская область - 30

Краснодарский край - 30

Красноярский край - 29

Брянская область - 27

Курская область - 25

Тульская область - 25

Владимирская область - 24

Ленинградская область - 24

Кабардино-Балкарская Республика - 23

Ростовская область - 23

Республика Башкортостан - 22

Новгородская область - 21

Калужская область - 20

Воронежская область - 19

Ярославская область - 19

Карачаево-Черкесская Республика - 19

Кировская область - 18

Ханты-Мансийский АО - 18

Хабаровский край - 18

Республика Калмыкия - 17

Саратовская область - 17

Республика Татарстан - 16

Удмуртская Республика - 16

Ульяновская область - 15

Республика Коми - 14

Ивановская область - 13

Республика Северная Осетия - 13

Самарская область - 13

Белгородская область - 12

Липецкая область - 12

Орловская область - 12

Калининградская область - 12

Ставропольский край - 12

Чувашская Республика - 12

Пензенская область - 12

Пермский край - 12

Новосибирская область - 12

Республика Хакасия - 11

Вологодская область - 10

Костромская область - 9

Приморский край - 9

Мурманская область - 8

Камчатский край - 8

Смоленская область - 7

Чеченская Республика - 7

Сахалинская область - 7

Ямало-Ненецкий АО - 6

Еврейская АО - 6

Псковская область - 5

Алтайский край - 5

Астраханская область - 4

Волгоградская область - 4

Свердловская область - 4

Челябинская область - 4

Кемеровская область - 4

г. Севастополь - 4

Республика Бурятия - 3

Омская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Республика Крым - 3

Иркутская область - 2

Забайкальский край - 2

Амурская область - 2

Республика Карелия - 1

Архангельская область - 1

Курганская область - 1

Республика Тыва - 1

Чукотский АО - 1

Республика Алтай - 1

Нарастающим итогом в России с начала эпидемии 32 008 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2590 человек, скончались 273 человека.

Лидирует по-прежнему Москва (18105) и Московская область (3526). Санкт-Петербург на третьем месте с 1507 случаями. Ленинградская область на шестом месте с 354 случаями коронавируса.

Ранее: статистика по регионам России на 16 апреля.

Фото: стопкоронавирус.рф