В Челябинской области продлён режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в регионе продлится минимум до 30 апреля.

В Челябинской области продлили режим обязательной самоизоляции. Об этом во время брифинга сообщил глава региона Алексей Текслер. По данным чиновника, местные власти продлили режим до 30 апреля.

Мною подписано распоряжение о продлении режима повышенной готовности и обязательной самоизоляции прокомментировал Алексей Текслер

Алексей Текслер рассказал, что основным критерием для отмены режима повышенной готовности для чиновников является врачебная статистика по количеству зараженных COVID-19. По информации от медиков, на данный момент снижения количества пациентов с коронавирусом не происходит.

Напомним, что на утро 17 апреля в Челябинской области зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусом. За последние сутки местные медики выявили четыре новых пациента с COVID-19.

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции.

Фото: Вконтакте/Алексей Текслер

