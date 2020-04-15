Оштрафовать по КоАП 20.6.1 могут любого гражданина, который находится в дали от дома без уважительной причины.

Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции. Полиция Челябинской области начала выписывать протоколы по статье КоАП 20.6.1 КоАП — невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

По его словам, в области за минувшие сутки уже выписали 69 протоколов по данной статье — есть первые судебные решения, по которым граждане должны будут заплатить штраф. Текслер заявил, что поиск нарушителей режима самоизоляции ведётся по всему региону. Пока полиция выявила их в Челябинске, Златоусте, Миассе, Троицке и Катав-Ивановском районе.

Отметим, что оштрафовать по КоАП 20.6.1 могут любого гражданина, который находится в дали от дома без уважительной причины — как, например, поездка на работу, если предприятию можно работать. Сумма штрафа - от одной до 30 тысяч рублей.

Ранее Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов.

Видео: Youtube/Челябинская область