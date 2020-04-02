Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов. Сотрудники ГИБДД разворачивают все автомобили, которые въезжают из других субъектов. Об этом сообщает региональное управление автоинспекции.
В нём же указано, что меры принимаются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства.
Но есть и исключения. Это транспорт, который следует через регион транзитом. А также грузовики, которые доставляют в область продукты и предметы первой необходимости.
Ранее Владимир Путин заявил, что в российских регионах установят особый порядок передвижения жителей и транспорта.
Видео: ВК/Fixter, ЧП | ДТП Челябинск
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