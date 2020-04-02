Но есть и исключения. Это транспорт, который следует через регион транзитом.

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов. Сотрудники ГИБДД разворачивают все автомобили, которые въезжают из других субъектов. Об этом сообщает региональное управление автоинспекции.

В нём же указано, что меры принимаются в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на границах Челябинской области. Все водители и пассажиры возвращаются по месту жительства.

Но есть и исключения. Это транспорт, который следует через регион транзитом. А также грузовики, которые доставляют в область продукты и предметы первой необходимости.

Ранее Владимир Путин заявил, что в российских регионах установят особый порядок передвижения жителей и транспорта.

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