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В российских регионах установят особый порядок передвижения жителей и транспорта.

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Губернаторы при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих регионов.

В российских регионах установят особый порядок передвижения жителей и транспорта. Поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Сообщается, что ограничение на передвижение транспорта не коснется машин, которые выполняют межрегиональные перевозки.
Губернаторы при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих регионов.

Ранее Путин заявил, что регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru

Теги: коронавирус, путин, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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