Губернаторы при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих регионов.

В российских регионах установят особый порядок передвижения жителей и транспорта. Поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Сообщается, что ограничение на передвижение транспорта не коснется машин, которые выполняют межрегиональные перевозки.

Губернаторы при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих регионов.

Ранее Путин заявил, что регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом.

Видео: kremlin.ru