В российских регионах установят особый порядок передвижения жителей и транспорта. Поручение дал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
Сообщается, что ограничение на передвижение транспорта не коснется машин, которые выполняют межрегиональные перевозки.
Губернаторы при этом получат дополнительные полномочия и смогут закрыть границы своих регионов.
Ранее Путин заявил, что регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом.
Видео: kremlin.ru
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