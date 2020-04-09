Алексей Текслер ушел на самоизоляцию из-за возможного заражения коронавирусом от своего пресс-секретаря.

Российский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у сотрудника. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на заявление главы Челябинской области Алексея Текслера. Чиновник заметил, что вынужденно переходит на режим самоизоляции, так как у его пресс-секретаря медики подтвердили наличие COVID-19. Факт инфицирования доказан сотрудниками научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

В соответствии с установленной процедурой должен уйти на самоизоляцию прокомментировал Текслер

Губернатор региона добавил, что не будет останавливать свою работу. Он продолжит выполнять обязанности из дома. Чиновник отметил, что распространение коронавируса в Челябинской области находится под контролем местных властей.

Напомним, что с 31 марта по 19 апреля в Челябинской области введен режим всеобщей самоизоляции. За последние сутки в регионе врачи зарегистрировали два случая заражения коронавирусной инфекцией. Еще 10 человек с данным диагнозом выписали из больниц из-за выздоровления.



Видео: Instagram / alexeitexler.official