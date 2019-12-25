В Кемеровской области скончался первый пациент с коронавирусом

Пациентка скончалась в возрасте 64 лет еще 15 апреля. Первый тест показал отрицательный результат на коронавирус.

В Кузбассе зафиксирован первый летальный случай у пациента с коронавирусом.

ТАСС со ссылкой на губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева сообщает, что в Кузбассе первый смертельный исход пациента с коронавирусом. Первый тест показал негативный результат на коронавирус. Посмертный тест показал наличие COVID-19 в организме.

Смерть 64-летней женщины наступила в реанимации городской больницы Белова еще 15 апреля. Сегодня ночью пришел повторный анализ, взятый посмертно. Пациентка находилась сначала на лечении в Краснобродской городской больнице, только потом была переведена в больницу Белова. По решению регионального штаба стационары в Белове, Красном броде и Мысках переведены на особый режим работы и закрыты на 14-дневный карантин со вчерашнего дня.

Сегодня ранее: В Москве скончались 14 пациентов c коронавирусом. Самому молодому из них было 29 лет.

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