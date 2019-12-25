В Костроме коронавирус подтвердили еще у 9 человек

Нарастающим итогом в Костромской области 47 инфицированных коронавирусом.

В Костроме за сутки по состоянию на утро 17 апреля коронавирус подтвержден еще у 9 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что в регионе за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 9 человек. Таким образом, нарастающим итогом в области 47 случаев инфицирования, из них 4 человека выздоровели и 2 летальных исхода.

На сегодняшний день 15 человек находятся на стационарном лечении, остальные лечатся на дому. Подключенных к аппаратам ИВЛ пациентов нет. Среди новых случаев по одному в Буе, Шарье, Нерехтском районе. Появились заболевшие в Красном-на-Волге и Антроповском районе. Все новые случаи это результат миграции внутри страны и по региону, сообщает оперштаб.

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