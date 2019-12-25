В Мурманской области подтверждено 318 случаев инфицирования коронавирусом

В Мурманской области 318 случаев заражения коронавирусом.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что по состоянию на 17 апреля в регионе подтверждено 318 случае заражения COVID-19.
По районам области случаи инфицирования распределены следующим образом:
229 в Кольском районе (Белокаменка)
56 в Кировско-Апатитской агломерации
11 в Мурманске
4 в Снежногорске
2 в Североморске
8 в Заполярном
5 в Полярном
2 в Мончегорске
1 в Кандалакше
С начала эпидемии 21 пациента выписали по выздоровлению, один летальный исход. На сегодня 296 человека находятся на лечении с CoViD-19. Еще у 39 предварительно положительные результаты на коронавирус. За последние сутки в Мурманской области госпитализировано 23 человека.
Сегодня ранее: В Кемеровской области скончался первый пациент с коронавирусом
Фото: pixabay
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