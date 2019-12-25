  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Мурманской области подтверждено 318 случаев инфицирования коронавирусом
Сегодня, 9:47
38
MShaffter

В Мурманской области подтверждено 318 случаев инфицирования коронавирусом

0 0

Самая большая вспышка в Кольском районе (Белокаменка) - 229 случаев.

В Мурманской области 318 случаев заражения коронавирусом.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что по состоянию на 17 апреля в регионе подтверждено 318 случае заражения COVID-19. 

По районам области случаи инфицирования распределены следующим образом:

229 в Кольском районе (Белокаменка)
56 в Кировско-Апатитской агломерации
11 в Мурманске
4 в Снежногорске
2 в Североморске
8 в Заполярном
5 в Полярном
2 в Мончегорске
1 в Кандалакше

С начала эпидемии 21 пациента выписали по выздоровлению, один летальный исход.  На сегодня 296 человека находятся на лечении с CoViD-19. Еще у 39 предварительно положительные результаты на коронавирус. За последние сутки в Мурманской области госпитализировано 23 человека.

Сегодня ранее: В Кемеровской области скончался первый пациент с коронавирусом

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус в регионах, коронавирус мурманск, новости мурманск, новости мурманской области, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии