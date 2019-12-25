В Мурманской области подтверждено 318 случаев инфицирования коронавирусом

Самая большая вспышка в Кольском районе (Белокаменка) - 229 случаев.

В Мурманской области 318 случаев заражения коронавирусом.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщает, что по состоянию на 17 апреля в регионе подтверждено 318 случае заражения COVID-19.

По районам области случаи инфицирования распределены следующим образом:

229 в Кольском районе (Белокаменка)

56 в Кировско-Апатитской агломерации

11 в Мурманске

4 в Снежногорске

2 в Североморске

8 в Заполярном

5 в Полярном

2 в Мончегорске

1 в Кандалакше

С начала эпидемии 21 пациента выписали по выздоровлению, один летальный исход. На сегодня 296 человека находятся на лечении с CoViD-19. Еще у 39 предварительно положительные результаты на коронавирус. За последние сутки в Мурманской области госпитализировано 23 человека.

Сегодня ранее: В Кемеровской области скончался первый пациент с коронавирусом

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