В Новосибирске коронавирус подтвердили еще у 12 человек

На утро 17 апреля в Новосибирске 76 случаев инфицирования COVID-19.

В Новосибирске за сутки коронавирус выявлен еще у 12 человек.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом новосибирской области сообщает, что на утро 17 апреля в регионе выявлены еще 12 человек с коронавирусной инфекцией. Один случай - завозной, мужчина прилетел из Мурманска через Москву. 4 случая это люди из контактов ранее заболевших. У остальных 7 человек источник заражения не выявлен. Они не выезжали за пределы региона и не контактировали с ранее заболевшими.

Таким образом, в Новосибирске нарастающим итогом 76 подтвержденных случаев коронавируса. 16 пациентов выписаны по выздоровлению, два человека скончались.

Сегодня ранее: В Москве скончались 14 человек с коронавирусом. Младшему из них было 29 лет.

Фото: Оперштаб 56