За последние сутки заразились жители 76 регионов.

В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. По данным специалистов, заболевшие за последние сутки выявлены в 76 регионах страны. Медики рассказали, что из этого количества только 45,3% пациентов выявлены активно. У остальных инфицированных не оказалось клинических проявления заболевания.

Также за последние сутки по России от COVID-19 вылечилось 155 человек, а погибло - 44 пациента. На 20 апреля внутри страны выявлено за все время распространения коронавируса 47 121 случай заражения в 85 регионах. Врачи зарегистрировали 405 летальных случаев. Вылечились от инфекции 3446 пациентов.

В Москве за сутки скончались еще 28 пациентов с коронавирусом.