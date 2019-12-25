В Москве за сутки скончались еще 28 пациентов с коронавирусом

Умершим людям было от 44 до 98 лет.

В Москве за сутки скончались 28 человек с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирум по Москве сообщает, что за истекшие сутки в столице скончались 28 пациентов с пневмонией и подтвержденным COVID-19. Возраст этих пациентов от 44 до 98 лет. У большинства имелись сопутствующие заболевания (гипертония, пиелонефрит, порок сердца, миастения, ХОБЛ). У троих был сахарный диабет, у двоих хронический бронхит.

Таким образом, в столице нарастающим итогом с начала эпидемии скончались 204 человека.

Сегодня ранее: В Ивановской области скончался второй пациент с коронавирусом, а в Мурманской и Иркутской по 3 летальных исхода.

Фото: Piter.TV