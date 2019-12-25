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В Мурманской области подтверждено 403 случая инфицирования коронавирусом
Сегодня, 9:09
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MShaffter

В Мурманской области подтверждено 403 случая инфицирования коронавирусом

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С начала эпидемии выздоровели 28 человек и 2 скончались.

В Мурманской области с начала эпидемии зафиксировано 403 случая заражения коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщил последние данные на утро понедельника, 20 апреля. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 403 человек (+46 случаев за сутки). По районам области случаи инфицирования распределились следующим образом:

290 в Кольском районе (Белокаменка);
69 в Кировско-Апатитской агломерации;
13 в Мурманске;
4 в Снежногорске;
3 в Североморске;
10 в Заполярном;
6 в Полярном;
2 в Мончегорске;
1 в Кандалакше;
2 в Полярных Зорях;
3 в Оленегорске.

За весь период с начала эпидемии выздоровели 28 пациентов, а 3 человека скончались. 372 человека находятся на лечении с CoViD-19.

Сегодня ранее: В Ивановской области скончался второй пациент с коронавирусом.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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