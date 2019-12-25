В Мурманской области подтверждено 403 случая инфицирования коронавирусом

С начала эпидемии выздоровели 28 человек и 2 скончались.

В Мурманской области с начала эпидемии зафиксировано 403 случая заражения коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Мурманской области сообщил последние данные на утро понедельника, 20 апреля. На сегодняшний день коронавирус подтвержден у 403 человек (+46 случаев за сутки). По районам области случаи инфицирования распределились следующим образом:

290 в Кольском районе (Белокаменка);

69 в Кировско-Апатитской агломерации;

13 в Мурманске;

4 в Снежногорске;

3 в Североморске;

10 в Заполярном;

6 в Полярном;

2 в Мончегорске;

1 в Кандалакше;

2 в Полярных Зорях;

3 в Оленегорске.

За весь период с начала эпидемии выздоровели 28 пациентов, а 3 человека скончались. 372 человека находятся на лечении с CoViD-19.

Сегодня ранее: В Ивановской области скончался второй пациент с коронавирусом.

Фото: Piter.TV