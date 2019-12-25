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В России за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
Сегодня, 10:45
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lesjasap

В России за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом

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Большая часть летальных исходов зарегистрирована в Москве.

В России за последние сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. В общей сложности количество погибших россиян со времени начала вспышки инфекции по стране достигло 405 человек. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

На данный момент известно, что 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве. По стране медики выявили 47 тысяч случаев заражения инфекцией в 85 регионах страны.

В ВОЗ рассказали, что в мире число инфицированных коронавирусом увеличилось до 2,24 млн человек. От вируса погибли 152,5 тысяч пациентов. Больше всего зараженных зарегистрировано в США, Испании и Италии.

В России зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса на утро 20 апреля.

Теги: коронавирус, оперштаб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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