За три года прирост населения в Петербурге составил 3%

В Ленинградской области - 3,9%.

Эксперты изучили миграционную активность населения России за последние три года. Об этом сообщает РИА "Новости".

За последние три года население страны выросло на 236 тысяч человек и составило 146,7 миллиона человек. При этом, только в 25 районах численность выросла, еще в 60 она напротив, сократилась.

Рейтинг возглавил Севастополь, за три года численность населения здесь увеличилась на 6,5%. На втором месте Ингушетия (+5%), на третьем - Чеченская Республика (+4,5%). Ленинградская область вошла в пятерку (+3,9%), Петербург занял лишь 7 место (+3%).

Столица России заняла только 12-е место, рост населения с столице составил 2,3%.

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