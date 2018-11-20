На переобучение предпенсионеров в 2019 году Петербург готов потратить 122 миллиона рублей

Обучение смогут пройти те, кто хочет сменить работу, а также работники предприятий по заявкам работодателей.

В марте текущего года в Петербурге начнут переобучать граждан предпенсионного возраста. С 2019 по 2024 годы в рамках реализации регионального проекта "Демография" обучение пройдут 1787 "предпенсионеров". В текущем году на данную программу придется потратить 122 миллиона рублей. Об этом сообщает Комитет по труду и занятости населения Петербурга.

Обучение смогут пройти те, кто хочет сменить работу, а также работники предприятий по заявкам работодателей. Приоритетными направлениями станут информационные технологии, финансы и бухгалтерский учет, педагогика, социально-бытовое обслуживание населения. Неработающим предпенсионерам во время обучения будут платить стипендию в размере 11 280 рублей.

Чтобы получить направление на обучение, нужно обратиться в Агентство занятости населения любого района города на Неве с паспортом (необходима регистрация в Санкт-Петербурге), трудовой книжкой, документом об образовании.

Фото: Piter.TV