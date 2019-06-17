Росстат: "Самые бедные семьи живут в Псковской и Ивановской областях"

Для составления рейтинга брался остаток заработной платы после всех необходимых расходов. В названных регионах остаток в лучшем случае составляет менее 10 тысяч рублей.

Ямал, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области стали лидерами рейтинга по благосостоянию семей. В антирейтинг попали Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, Чечня. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Для составления рейтинга брался остаток заработной платы после всех необходимых расходов. В среднем по России этот остаток составил 44,3 тысяч рублей. Выше этой отметки оказались ямальские семьи, где после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей. Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.

А вот в регионах, которые находятся в самом низу списка остается в лучшем случае менее 10 тысяч рублей. По итогам 2018 года в этот список вошли Псковская область (9,9 тысячи рублей), Ивановская область (9,8 тысячи рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (6 тысяч рублей).

Также государство планирует лишить "ленивых" бедных социальных пособий.

Видео: Piter.TV