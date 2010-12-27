Росстат назвал регионы России с самой низкой безработицей

Лидирует в рейтинге столица России – Москва.

Эксперты Росстата назвали регионы с самой низкой безработицей. Лидирует в рейтинге столица России – Москва. В этом городе зафиксирован уровень безработицы 1,3 %. Об этом пишут РИА Новости.

На втором месте находится Петербург, где этот показатель составляет 1,4 %. Тройку лидеров замыкает Ямало-Ненецкий автономный округ – 2,1 %.

В топ-5 рейтинга по низкому уровню безработицы также входят Московская область — 2,8% и Ханты-Мансийский автономный округ — 2,9%.

Такой низкий показатель безработицы связан с низкой численностью безработных граждан на 100 открытых вакансий. Так, в Ямало-Ненецком АО на 100 открытых вакансий приходится 57 безработных, а в Москве — 79 безработных. В целом по России на 100 открытых вакансий приходится 189 безработных.

В свою очередь самый высокий уровень безработицы наблюдается в Ингушетии – 26,2 %. За ней идут Чеченская Республика с показателем 13,4 % и Республика Северная Осетия-Алания — 12,6%.

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