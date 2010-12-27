Резкого изменения в спросе и предложениях в России не будет.

Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России. Об этом рассказали в RT со ссылкой на эксперта ВНИИ труда Ирину Волошину. По мнению спикера, востребованными считаются бухгалтера, педагоги, электрогазовщики, повара, сварщики и токари.

Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за 3 - 6 лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции комментирует аналитик

Спросом не пользуются вакансии электромеханика по лифтам и машиниста насосных установок. Однако потребность в них у работодателей высокая. Сейчас в стране наблюдается дефицит электрослесарей, электромонтеров, менеджеров контроля качества, а также инженеров-химиков и тренеров-преподавателей по адаптивной физкультуре.

Интерес у работодателей вызывают специалисты из области фармацевтики и начальники смен на электростанциях. Новые профессии, касающиеся технологий и производственной техники, также имеют спрос.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне назвали самые скучные профессии.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop