За минувшие сутки от коронавируса скончались 12 человек.

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. Новые случая инфицирования за последние сутки зафиксированы в 49 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Больше всего их в Москве — 1030. В Московской области 152 новых заражённых, в Санкт-Петербурге — 80. Среди регионов лидируют Нижегородская область — 33 случая, Брянская область и Дагестан, где по 26 заражённых.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 12 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в России с начала эпидемии — 106. Выздоровели за сутки 250 человек, за всё время — 1045.

Ранее Китай направил в Россию группу специалистов для борьбы с коронавирусом.