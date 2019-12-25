Новые случаи выявлены в 83 регионах страны.

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки. О них рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки коронавирусом в России заразилось 9 200 человек в 83 регионах страны. Из них 4124 человек не имеют клинических симптомов COVID-19. Больше всего новых заражённых в Москве — 3 505.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 272 043 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Сегодняшняя статистика по регионам выглядит так:

1. Москва - 3505

2. Московская область - 937

3. Санкт-Петербург - 525

4. Нижегородская область - 229

5. Ростовская область - 112

6. Саратовская область - 107

7. Свердловская область - 105

8. Тульская область - 101

9. Калужская область - 99

10. Мурманская область - 93

11. Ярославская область - 92

12. Краснодарский край - 92

13. Рязанская область - 91

14. Республика Башкортостан - 89

15. Республика Дагестан - 88

16. Приморский край - 87

17. Волгоградская область - 86

18. Брянская область - 85

19. Республика Татарстан - 84

20. Ханты-Мансийский АО - 83

21. Тамбовская область - 82

22. Чувашская Республика - 81

23. Курская область - 78

24. Ульяновская область - 78

25. Белгородская область - 76

26. Республика Северная Осетия - 73

27. Ленинградская область - 72

28. Кабардино-Балкарская Республика - 71

29. Самарская область - 70

30. Челябинская область - 69

31. Ивановская область - 68

32. Владимирская область - 65

33. Новосибирская область - 64

34. Республика Саха (Якутия) - 63

35. Красноярский край - 61

36. Ставропольский край - 59

37. Пензенская область - 56

38. Тверская область - 53

39. Орловская область - 52

40. Архангельская область - 52

41. Республика Марий Эл - 52

42. Пермский край - 52

43. Липецкая область - 50

44. Ямало-Ненецкий АО - 50

45. Хабаровский край - 50

46. Тюменская область - 45

47. Смоленская область - 41

48. Республика Бурятия - 41

49. Республика Адыгея - 40

50. Омская область - 40

51. Воронежская область - 39

52. Астраханская область - 39

53. Республика Хакасия - 38

54. Алтайский край - 38

55. Вологодская область - 37

56. Республика Калмыкия - 37

57. Республика Ингушетия - 36

58. Калининградская область - 35

59. Кировская область - 35

60. Оренбургская область - 35

61. Забайкальский край - 32

62. Республика Тыва - 30

63. Республика Коми - 29

64. Чеченская Республика - 27

65. Республика Мордовия - 25

66. Иркутская область - 25

67. Псковская область - 19

68. Карачаево-Черкесская Республика - 18

69. Камчатский край - 18

70. Новгородская область - 14

71. Удмуртская Республика - 14

72. Томская область - 14

73. Республика Крым - 13

74. Кемеровская область - 11

75. Костромская область - 8

76. Республика Карелия - 8

77. Амурская область - 8

78. Курганская область - 6

79. Чукотский АО - 5

80. Республика Горный Алтай - 4

81. Магаданская область - 3

82. Сахалинская область - 3

83. Еврейская АО - 3

За сутки от коронавируса в России излечилось 4 940 человек. За весь период — 63 166.

За минувшие сутки скончалось 119 человек с подтверждённым с коронавирусом.

Ранее Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.