Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки. О них рассказали в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
За сутки коронавирусом в России заразилось 9 200 человек в 83 регионах страны. Из них 4124 человек не имеют клинических симптомов COVID-19. Больше всего новых заражённых в Москве — 3 505.
С начала эпидемии в России зарегистрировано 272 043 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Сегодняшняя статистика по регионам выглядит так:
1. Москва - 3505
2. Московская область - 937
3. Санкт-Петербург - 525
4. Нижегородская область - 229
5. Ростовская область - 112
6. Саратовская область - 107
7. Свердловская область - 105
8. Тульская область - 101
9. Калужская область - 99
10. Мурманская область - 93
11. Ярославская область - 92
12. Краснодарский край - 92
13. Рязанская область - 91
14. Республика Башкортостан - 89
15. Республика Дагестан - 88
16. Приморский край - 87
17. Волгоградская область - 86
18. Брянская область - 85
19. Республика Татарстан - 84
20. Ханты-Мансийский АО - 83
21. Тамбовская область - 82
22. Чувашская Республика - 81
23. Курская область - 78
24. Ульяновская область - 78
25. Белгородская область - 76
26. Республика Северная Осетия - 73
27. Ленинградская область - 72
28. Кабардино-Балкарская Республика - 71
29. Самарская область - 70
30. Челябинская область - 69
31. Ивановская область - 68
32. Владимирская область - 65
33. Новосибирская область - 64
34. Республика Саха (Якутия) - 63
35. Красноярский край - 61
36. Ставропольский край - 59
37. Пензенская область - 56
38. Тверская область - 53
39. Орловская область - 52
40. Архангельская область - 52
41. Республика Марий Эл - 52
42. Пермский край - 52
43. Липецкая область - 50
44. Ямало-Ненецкий АО - 50
45. Хабаровский край - 50
46. Тюменская область - 45
47. Смоленская область - 41
48. Республика Бурятия - 41
49. Республика Адыгея - 40
50. Омская область - 40
51. Воронежская область - 39
52. Астраханская область - 39
53. Республика Хакасия - 38
54. Алтайский край - 38
55. Вологодская область - 37
56. Республика Калмыкия - 37
57. Республика Ингушетия - 36
58. Калининградская область - 35
59. Кировская область - 35
60. Оренбургская область - 35
61. Забайкальский край - 32
62. Республика Тыва - 30
63. Республика Коми - 29
64. Чеченская Республика - 27
65. Республика Мордовия - 25
66. Иркутская область - 25
67. Псковская область - 19
68. Карачаево-Черкесская Республика - 18
69. Камчатский край - 18
70. Новгородская область - 14
71. Удмуртская Республика - 14
72. Томская область - 14
73. Республика Крым - 13
74. Кемеровская область - 11
75. Костромская область - 8
76. Республика Карелия - 8
77. Амурская область - 8
78. Курганская область - 6
79. Чукотский АО - 5
80. Республика Горный Алтай - 4
81. Магаданская область - 3
82. Сахалинская область - 3
83. Еврейская АО - 3
За сутки от коронавируса в России излечилось 4 940 человек. За весь период — 63 166.
За минувшие сутки скончалось 119 человек с подтверждённым с коронавирусом.
Ранее Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
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