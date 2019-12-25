Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что в России за сутки коронавирус официально подтвержден у 11 493 человек в 85 регионах. Из них у 2 954 (25,7%) человек вирус протекает без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1.Чеченская Республика 0,2%
2. Ненецкий автономный округ 0,3%
3. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
Распределение по субъектам1. Москва 3323
2. Санкт-Петербург 461
3. Московская область 433
4. Ростовская область 261
5. Нижегородская область 234
6. Воронежская область 194
7. Свердловская область 184
8. Архангельская область 182
9. Ханты-Мансийский АО 175
10. Кемеровская область 168
11. Красноярский край 167
12. Ставропольский край 155
13. Ульяновская область 148
14. Ямало-Ненецкий АО 148
15. Волгоградская область 143
16. Мурманская область 142
17. Саратовская область 139
18. Иркутская область 136
19. Алтайский край 134
20. Республика Коми 127
21. Оренбургская область 125
22. Самарская область 118
23. Республика Крым 118
24. Удмуртская Республика 117
25. Омская область 117
26. Томская область 110
27. Тюменская область 109
28. Республика Саха (Якутия) 106
29. Пензенская область 105
30. Забайкальский край 105
31. Краснодарский край 99
32. Орловская область 98
33. Республика Алтай 98
34. Пермский край 95
35. Республика Бурятия 95
36. Челябинская область 94
37. Хабаровский край 94
38. Ленинградская область 91
39. Брянская область 87
40. Новосибирская область 87
41. Приморский край 83
42. Республика Дагестан 82
43. Тверская область 81
44. Карачаево-Черкесская Республика 81
45. Курская область 79
46. Калужская область 78
47. Кировская область 78
48. Республика Калмыкия 76
49. Белгородская область 74
50. Ивановская область 71
51. Ярославская область 67
52. Костромская область 66
53. Республика Карелия 66
54. Кабардино-Балкарская Республика 64
55. Калининградская область 63
56. Вологодская область 62
57. Курганская область 60
58. Владимирская область 59
59. Республика Хакасия 59
60. Рязанская область 58
61. Новгородская область 58
62. Сахалинская область 58
63. Тамбовская область 55
64. Астраханская область 55
65. Липецкая область 50
66. Тульская область 49
67. Псковская область 49
68. Республика Мордовия 49
69. Амурская область 49
70. Республика Ингушетия 48
71. Смоленская область 47
72. Республика Башкортостан 46
73. Республика Адыгея 44
74. Магаданская область 43
75. Республика Северная Осетия 37
76. Камчатский край 35
77. Чувашская Республика 34
78. Республика Татарстан 31
79. Республика Тыва 31
80. Республика Марий Эл 30
81. г.Севастополь 30
82. Еврейская АО 29
83. Чеченская Республика 4
84. Чукотский АО 2
85. Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 260 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Полностью выздоровели 1 002 329 человек, за сутки +7 054. Скончались 22 056 человек (за сутки +191).
Статистика по коронавирусу по регионам за 7 октября
Фото:pixabay
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