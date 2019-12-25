Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус подтвержден почти у 11,5 тысяч человек.

ИЦК сообщает, что в России за сутки коронавирус официально подтвержден у 11 493 человек в 85 регионах. Из них у 2 954 (25,7%) человек вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1.Чеченская Республика 0,2%

2. Ненецкий автономный округ 0,3%

3. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

Распределение по субъектам1. Москва 3323

2. Санкт-Петербург 461

3. Московская область 433

4. Ростовская область 261

5. Нижегородская область 234

6. Воронежская область 194

7. Свердловская область 184

8. Архангельская область 182

9. Ханты-Мансийский АО 175

10. Кемеровская область 168

11. Красноярский край 167

12. Ставропольский край 155

13. Ульяновская область 148

14. Ямало-Ненецкий АО 148

15. Волгоградская область 143

16. Мурманская область 142

17. Саратовская область 139

18. Иркутская область 136

19. Алтайский край 134

20. Республика Коми 127

21. Оренбургская область 125

22. Самарская область 118

23. Республика Крым 118

24. Удмуртская Республика 117

25. Омская область 117

26. Томская область 110

27. Тюменская область 109

28. Республика Саха (Якутия) 106

29. Пензенская область 105

30. Забайкальский край 105

31. Краснодарский край 99

32. Орловская область 98

33. Республика Алтай 98

34. Пермский край 95

35. Республика Бурятия 95

36. Челябинская область 94

37. Хабаровский край 94

38. Ленинградская область 91

39. Брянская область 87

40. Новосибирская область 87

41. Приморский край 83

42. Республика Дагестан 82

43. Тверская область 81

44. Карачаево-Черкесская Республика 81

45. Курская область 79

46. Калужская область 78

47. Кировская область 78

48. Республика Калмыкия 76

49. Белгородская область 74

50. Ивановская область 71

51. Ярославская область 67

52. Костромская область 66

53. Республика Карелия 66

54. Кабардино-Балкарская Республика 64

55. Калининградская область 63

56. Вологодская область 62

57. Курганская область 60

58. Владимирская область 59

59. Республика Хакасия 59

60. Рязанская область 58

61. Новгородская область 58

62. Сахалинская область 58

63. Тамбовская область 55

64. Астраханская область 55

65. Липецкая область 50

66. Тульская область 49

67. Псковская область 49

68. Республика Мордовия 49

69. Амурская область 49

70. Республика Ингушетия 48

71. Смоленская область 47

72. Республика Башкортостан 46

73. Республика Адыгея 44

74. Магаданская область 43

75. Республика Северная Осетия 37

76. Камчатский край 35

77. Чувашская Республика 34

78. Республика Татарстан 31

79. Республика Тыва 31

80. Республика Марий Эл 30

81. г.Севастополь 30

82. Еврейская АО 29

83. Чеченская Республика 4

84. Чукотский АО 2

85. Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 260 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Полностью выздоровели 1 002 329 человек, за сутки +7 054. Скончались 22 056 человек (за сутки +191).

Статистика по коронавирусу по регионам за 7 октября

Фото:pixabay