Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки подтверждено чуть более 11 тысяч новых случаев коронавируса.

В России за сутки выявлено более 11,1 тысяч случаев инфицирования.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро среды 7 октября в России официально подтверждено 11 115 случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах, из них у 3 019 человек (27,2%) вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чеченская Республика 0,2%



2. Республика Тыва, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика 0,3%



3. Республика Татарстан 0,4%

Распределение по субъектам:



1. Москва 3229



2. Санкт-Петербург 456



3. Московская область 395



4. Ростовская область 255



5. Нижегородская область 227



6. Воронежская область 191



7. Архангельская область 179



8. Свердловская область 179



9. Ханты-Мансийский АО 169



10. Кемеровская область 169



11. Красноярский край 158



12. Ставропольский край 153



13. Ульяновская область 148



14. Ямало-Ненецкий АО 148



15. Волгоградская область 145



16. Саратовская область 142



17. Мурманская область 133



18. Алтайский край 129



19. Иркутская область 124



20. Республика Коми 119



21. Оренбургская область 119



22. Самарская область 119



23. Удмуртская Республика 110



24. Томская область 110



25. Омская область 109



26. Республика Крым 107



27. Тюменская область 105



28. Пензенская область 101



29. Республика Саха (Якутия) 100



30. Орловская область 99



31. Краснодарский край 98



32. Забайкальский край 98



33. Республика Бурятия 95



34. Пермский край 94



35. Ленинградская область 92



36. Челябинская область 92



37. Республика ​ Алтай 88



38. Хабаровский край 87



39. Брянская область 84



40. Республика Дагестан 83



41. Карачаево-Черкесская Республика 82



42. Новосибирская область 82



43. Калужская область 80



44. Кировская область 80



45. Приморский край 80



46. Республика Калмыкия 77



47. Курская область 75



48. Тверская область 71



49. Ивановская область 70



50. Республика Карелия 70



51. Белгородская область 69



52. Ярославская область 65



53. Костромская область 64



54. Калининградская область 64



55. Вологодская область 60



56. Кабардино-Балкарская Республика 60



57. Новгородская область 59



58. Владимирская область 57



59. Рязанская область 55



60. Курганская область 54



61. Тамбовская область 53



62. Астраханская область 53



63. Республика Хакасия 52



64. Сахалинская область 52



65. Республика Ингушетия 51



66. Псковская область 50



67. Липецкая область 48



68. Смоленская область 47



69. Тульская область 47



70. Республика Башкортостан 47



71. Республика Мордовия 47



72. Амурская область 43



73. Республика Адыгея 40



74. Магаданская область 39



75. Республика Северная Осетия 37



76. Чувашская Республика 30



77. Республика Татарстан 28



78. Камчатский край 28



79. Республика Марий Эл 27



80. Еврейская АО 27



81. г.Севастополь 27



82. Республика Тыва 22



83. Чеченская Республика 6



84. Ненецкий автономный округ 1



85. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 248 619 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них полностью выздоровели 995 275 человек (за сутки +6 699). Скончалось 21 865 человек за весь период эпидемии (за сутки +202).

Статистка по коронавирусу в регионах на 6 октября

Фото:pixabay