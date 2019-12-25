Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах.

В России за сутки выявлено менее 8 тысяч инфицированных коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику по коронавирусу за истекшие сутки на утро 19 июня. В стране зафиксировано 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% бессимптомные.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Москва - 1136

Московская область - 646

Ханты-Мансийский АО - 259

Свердловская область - 254

Санкт-Петербург - 228

Нижегородская область - 219

Воронежская область - 203

Челябинская область - 166

Иркутская область - 164

Красноярский край - 151

Ростовская область - 139

Ставропольский край - 137

Ульяновская область - 122

Ямало-Ненецкий АО - 121

Архангельская область - 118

Саратовская область - 116

Республика Тыва - 115

Республика Коми - 114

Новосибирская область - 108

Волгоградская область - 107

Омская область - 103

Приморский край - 103

Республика Саха (Якутия) - 97

Карачаево-Черкесская Республика - 94

Тульская область - 90

Республика Дагестан - 88

Ивановская область - 85

Самарская область - 83

Томская область - 83

Белгородская область - 81

Хабаровский край - 78

Курская область - 77

Брянская область - 76

Кабардино-Балкарская Республика - 76

Пензенская область - 75

Алтайский край - 75

Орловская область - 74

Чувашская Республика - 70

Тверская область - 67

Забайкальский край - 66

Краснодарский край - 64

Пермский край - 64

Калужская область - 63

Республика Башкортостан - 62

Мурманская область - 61

Оренбургская область - 60

Смоленская область - 59

Астраханская область - 59

Тамбовская область - 58

Новгородская область - 58

Кемеровская область - 58

Липецкая область - 57

Владимирская область - 56

Республика Мордовия - 56

Республика Бурятия - 54

Ленинградская область - 53

Рязанская область - 52

Амурская область - 49

Тюменская область - 47

Республика Хакасия - 46

Республика Марий Эл - 45

Камчатский край - 45

Кировская область - 43

Псковская область - 41

Ярославская область - 39

Республика Адыгея - 38

Республика Татарстан - 36

Калининградская область - 32

Курганская область - 32

Республика Ингушетия - 30

Республика Северная Осетия - 30

Вологодская область - 27

Сахалинская область - 24

Республика Карелия - 22

Удмуртская Республика - 20

Магаданская область - 19

Чеченская Республика - 17

Костромская область - 16

Республика Калмыкия - 8

Еврейская АО - 4

Республика Алтай - 2

Чукотский АО - 1

Севастополь - 1

Таким образом, в России с начала эпидемии выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход (за сутки +181), выздоровело 324 406 человек (за сутки + 10 443).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 18 июня.

Фото: pixabay.com