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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
Сегодня, 10:35
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MShaffter

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

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За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах.

В России за сутки выявлено менее 8 тысяч инфицированных коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику по коронавирусу за истекшие сутки на утро 19 июня. В стране зафиксировано 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 32,7% бессимптомные.

По регионам новые случаи распределились следующим образом:

Москва - 1136
 Московская область - 646
 Ханты-Мансийский АО - 259
 Свердловская область - 254
 Санкт-Петербург - 228
 Нижегородская область - 219
 Воронежская область - 203
 Челябинская область - 166
 Иркутская область - 164
 Красноярский край - 151
 Ростовская область - 139
 Ставропольский край - 137
 Ульяновская область - 122
 Ямало-Ненецкий АО - 121
 Архангельская область - 118
 Саратовская область - 116
 Республика Тыва - 115
 Республика Коми - 114
 Новосибирская область - 108
 Волгоградская область - 107
 Омская область - 103
 Приморский край - 103
 Республика Саха (Якутия) - 97
 Карачаево-Черкесская Республика - 94
 Тульская область - 90
 Республика Дагестан - 88
 Ивановская область - 85
 Самарская область - 83
 Томская область - 83
 Белгородская область - 81
 Хабаровский край - 78
 Курская область - 77
 Брянская область - 76
 Кабардино-Балкарская Республика - 76
 Пензенская область - 75
 Алтайский край - 75
 Орловская область - 74
 Чувашская Республика - 70
 Тверская область - 67
 Забайкальский край - 66
 Краснодарский край - 64
 Пермский край - 64
 Калужская область - 63
 Республика Башкортостан - 62
 Мурманская область - 61
 Оренбургская область - 60
 Смоленская область - 59
 Астраханская область - 59
 Тамбовская область - 58
 Новгородская область - 58
 Кемеровская область - 58
 Липецкая область - 57
 Владимирская область - 56
 Республика Мордовия - 56
 Республика Бурятия - 54
Ленинградская область - 53
 Рязанская область - 52
Амурская область - 49
Тюменская область - 47
 Республика Хакасия - 46
 Республика Марий Эл - 45
 Камчатский край - 45
 Кировская область - 43
 Псковская область - 41
 Ярославская область - 39
 Республика Адыгея - 38
 Республика Татарстан - 36
 Калининградская область - 32
 Курганская область - 32
 Республика Ингушетия - 30
 Республика Северная Осетия - 30
 Вологодская область - 27
 Сахалинская область - 24
 Республика Карелия - 22
 Удмуртская Республика - 20
 Магаданская область - 19
 Чеченская Республика - 17
 Костромская область - 16
 Республика Калмыкия - 8
 Еврейская АО - 4
 Республика Алтай - 2
 Чукотский АО - 1
Севастополь - 1

Таким образом, в России с начала эпидемии выявлено 569 063 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7 841 летальный исход (за сутки +181), выздоровело 324 406 человек (за сутки + 10 443).

Ранее: Данные по коронавирусу в регионах на 18 июня.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, коронавирус в регионах, новости россии, новые данные по коронавирусу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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