Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7790 в 83 регионах. У трети вирус протекает бессимптомно.

В России за сутки выявлено менее 8 тысяч инфицированных коронавирусом.

ИЦК сообщает, что на утро 18 июня в России выявлено 7790 случаев инфицирования COVID-19. Из них у 2450 человек (31,5%) вирус протекает без клинических проявлений.

По регионам новые случаи коронавируса распределены следующим образом:

1. Москва 1040

2. Московская область 667

3. Ханты-Мансийский АО 243

4. Нижегородская область 233

5. Санкт-Петербург 231

6. Свердловская область 231

7. Воронежская область 196

8. Челябинская область 167

9. Красноярский край 156

10. Ростовская область 146

11. Иркутская область 133

12. Ямало-Ненецкий АО 127

13. Ульяновская область 123

14. Республика Тыва 122

15. Архангельская область 121

16. Саратовская область 119

17. Волгоградская область 109

18. Новосибирская область 107

19. Приморский край 101

20. Карачаево-Черкесская Республика 99

21. Республика Саха (Якутия) 99

22. Тульская область 92

23. Республика Дагестан 90

24. Ставропольский край 90

25. Омская область 89

26. Томская область 89

27. Ивановская область 83

28. Республика Коми 82

29. Калужская область 78

30. Кабардино-Балкарская Республика 77

31. Самарская область 76

32. Брянская область 75

33. Курская область 75

34. Белгородская область 74

35. Чувашская Республика 72

36. Орловская область 71

37. Пензенская область 70

38. Краснодарский край 69

39. Алтайский край 68

40. Хабаровский край 68

41. Тверская область 65

42. Пермский край 65

43. Тамбовская область 64

44. Мурманская область 64

45. Смоленская область 63

46. Новгородская область 62

47. Забайкальский край 62

48. Астраханская область 60

49. Республика Башкортостан 60

50. Оренбургская область 59

51. Липецкая область 57

52. Республика Мордовия 56

53. Владимирская область 54

54. Ленинградская область 54

55. Псковская область 51

56. Тюменская область 51

57. Республика Бурятия 51

58. Рязанская область 50

59. Республика Марий Эл 47

60. Ярославская область 45

61. Республика Карелия 43

62. Амурская область 43

63. Камчатский край 42

64. Кировская область 41

65. Республика Татарстан 38

66. Республика Хакасия 35

67. Калининградская область 34

68. Республика Алтай 34

69. Костромская область 32

70. Республика Ингушетия 32

71. Республика Адыгея 31

72. Республика Северная Осетия 31

73. Сахалинская область 29

74. Вологодская область 24

75. Удмуртская Республика 22

76. Кемеровская область 20

77. Курганская область 19

78. Чеченская Республика 14

79. Республика Крым 14

80. Республика Калмыкия 4

81. Еврейская АО 4

82. г. Севастополь 4

83. Магаданская область 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 561 091 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. За все время скончались 7 660 человек (за сутки 182). Выздоровели 313 963 человек (за сутки 9 621).

Ранее:В Иркутской области за сутки скончались сразу 7 человек с коронавирусом

Фото:pixabay.com