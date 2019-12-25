В Иркутской области за сутки скончались сразу 7 человек с коронавирусом

Еще по одному пациенту, который умер раньше, пришло заключение экспертов, что он умер от коронавируса.

В Иркутской области за сутки скончались сразу 7 человек с коронавирусной инфекцией.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Иркутской области сообщает, что за сутки в регионе зафиксировано сразу 7 летальных исхода у пациентов с коронавирусом. Трое из них скончались от COVID – 19. Это 62-летний мужчина из Усть-Кута, 84-летняя женщина и 69-летний мужчина, жители Иркутска.

Еще 4 человека с подтвержденным коронавирусом скончались от хронических заболеваний. Это 87-летняя жительница Усть-Илимска, 65-летний житель Бодайбо, 82-летний житель Свирска и 82-летняя жительница Шелехова.

Кроме того, у умершего ранее, мужчины в возрасте 51 год из Куйтунского района, выявили истинную причину смерти. Он скончался от коронавируса, а не от хронических заболеваний, как считалось ранее.

Всего в регионе зафиксировано 44 летальных исхода у пациентов с коронавирусом.

Ранее: В Иркутске произошел резкий скачок заболеваемости COVID – 19.

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