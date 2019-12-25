Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 8 863 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах.

В России за сутки коронавирус подтвержден еще у почти 9 тысяч человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России по состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 8 863 новых случаев коронавируса в 84 субъектах страны.

По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:

1. Москва - 2286

2. Московская область - 732

3. Санкт-Петербург - 376

4. Нижегородская область - 354

5. Свердловская область - 292

6. Ростовская область - 253

7. Иркутская область - 210

8. Красноярский край - 150

9. Ханты-Мансийский АО - 149

10. Республика Дагестан - 132

11. Волгоградская область - 119

12. Челябинская область - 113

13. Смоленская область - 110

14. Тульская область - 106

15. Новосибирская область - 106

16. Ульяновская область - 105

17. Брянская область - 98

18. Воронежская область - 95

19. Саратовская область - 95

20. Чувашская Республика - 88

21. Ставропольский край - 85

22. Пензенская область - 85

23. Ивановская область - 83

24. Калужская область - 83

25. Белгородская область - 79

26. Краснодарский край - 79

27. Новгородская область - 77

28. Кировская область - 77

29. Самарская область - 76

30. Кабардино-Балкарская Республика - 75

31. Ярославская область - 74

32. Республика Саха (Якутия) - 74

33. Рязанская область - 72

34. Республика Башкортостан - 72

35. Алтайский край - 70

36. Липецкая область - 67

37. Карачаево-Черкесская Республика - 67

38. Хабаровский край - 67

39. Тамбовская область - 63

40. Владимирская область - 62

41. Курская область - 60

42. Пермский край - 57

43. Архангельская область - 56

44. Калининградская область - 54

45. Астраханская область - 54

46. Приморский край - 54

47. Ленинградская область - 53

48. Республика Татарстан - 53

49. Оренбургская область - 53

50. Ямало-Ненецкий АО - 51

51. Республика Северная Осетия - 50

52. Республика Бурятия - 50

53. Республика Тыва - 46

54. Тверская область - 45

55. Кемеровская область - 44

56. Республика Коми - 41

57. Тюменская область - 41

58. Республика Марий Эл - 39

59. Республика Мордовия - 39

60. Республика Ингушетия - 37

61. Удмуртская Республика - 35

62. Республика Хакасия - 35

63. Камчатский край - 35

64. Костромская область - 32

65. Мурманская область - 32

66. Орловская область - 31

67. Забайкальский край - 29

68. Вологодская область - 27

69. Омская область - 26

70. Псковская область - 23

71. Томская область - 23

72. Амурская область - 18

73. Чеченская Республика - 17

74. Республика Адыгея - 16

75. Сахалинская область - 15

76. Республика Калмыкия - 11

77. Республика Карелия - 8

78. Курганская область - 7

79. г. Севастополь - 3

80. Магаданская область - 2

81. Республика Крым - 2

82. Ненецкий автономный округ - 1

83. Республика Алтай - 1

84. Чукотский АО - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. За сутки скончались 182 пациента (за весь период 5 037 человек). Выздоровели за сутки 11 108 человек (за весь период 186 985).

Сегодня ранее: В Костромской области выявлено еще 32 случая инфицирования коронавирусом, а в Новосибирской области сначала эпидемии свыше 3 тысяч инфицированных.

Фото: pixabay