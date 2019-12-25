Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус подтвержден еще у почти 9 тысяч человек.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России по состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 8 863 новых случаев коронавируса в 84 субъектах страны.
По регионам новые случаи инфицирования распределились следующим образом:
1. Москва - 2286
2. Московская область - 732
3. Санкт-Петербург - 376
4. Нижегородская область - 354
5. Свердловская область - 292
6. Ростовская область - 253
7. Иркутская область - 210
8. Красноярский край - 150
9. Ханты-Мансийский АО - 149
10. Республика Дагестан - 132
11. Волгоградская область - 119
12. Челябинская область - 113
13. Смоленская область - 110
14. Тульская область - 106
15. Новосибирская область - 106
16. Ульяновская область - 105
17. Брянская область - 98
18. Воронежская область - 95
19. Саратовская область - 95
20. Чувашская Республика - 88
21. Ставропольский край - 85
22. Пензенская область - 85
23. Ивановская область - 83
24. Калужская область - 83
25. Белгородская область - 79
26. Краснодарский край - 79
27. Новгородская область - 77
28. Кировская область - 77
29. Самарская область - 76
30. Кабардино-Балкарская Республика - 75
31. Ярославская область - 74
32. Республика Саха (Якутия) - 74
33. Рязанская область - 72
34. Республика Башкортостан - 72
35. Алтайский край - 70
36. Липецкая область - 67
37. Карачаево-Черкесская Республика - 67
38. Хабаровский край - 67
39. Тамбовская область - 63
40. Владимирская область - 62
41. Курская область - 60
42. Пермский край - 57
43. Архангельская область - 56
44. Калининградская область - 54
45. Астраханская область - 54
46. Приморский край - 54
47. Ленинградская область - 53
48. Республика Татарстан - 53
49. Оренбургская область - 53
50. Ямало-Ненецкий АО - 51
51. Республика Северная Осетия - 50
52. Республика Бурятия - 50
53. Республика Тыва - 46
54. Тверская область - 45
55. Кемеровская область - 44
56. Республика Коми - 41
57. Тюменская область - 41
58. Республика Марий Эл - 39
59. Республика Мордовия - 39
60. Республика Ингушетия - 37
61. Удмуртская Республика - 35
62. Республика Хакасия - 35
63. Камчатский край - 35
64. Костромская область - 32
65. Мурманская область - 32
66. Орловская область - 31
67. Забайкальский край - 29
68. Вологодская область - 27
69. Омская область - 26
70. Псковская область - 23
71. Томская область - 23
72. Амурская область - 18
73. Чеченская Республика - 17
74. Республика Адыгея - 16
75. Сахалинская область - 15
76. Республика Калмыкия - 11
77. Республика Карелия - 8
78. Курганская область - 7
79. г. Севастополь - 3
80. Магаданская область - 2
81. Республика Крым - 2
82. Ненецкий автономный округ - 1
83. Республика Алтай - 1
84. Чукотский АО - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 423 741 случай (+2,1%) коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. За сутки скончались 182 пациента (за весь период 5 037 человек). Выздоровели за сутки 11 108 человек (за весь период 186 985).
Сегодня ранее: В Костромской области выявлено еще 32 случая инфицирования коронавирусом, а в Новосибирской области сначала эпидемии свыше 3 тысяч инфицированных.
Фото: pixabay
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