Названы регионы России с летальными исходами пациентов с COVID-19 за сутки

В России за сутки скончалось 96 пациентов с коронавирусом в 24 регионах страны.

За сутки в России скончалось почти 100 человек с коронавирусной инфекцией.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки в России скончалось 96 человек с подтвержденным коронавирусом в 24 регионах.

По регионам смерти пациентов с COVID-19 распределены следующим образом:

Москва – 53

Московская область - 7

Санкт-Петербург – 5

Калужская область - 4

Нижегородская область - 3

Республика Дагестан - 3

Республика Ингушетия - 3

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Брянская область - 1

Тамбовская область - 1

Республика Карелия - 1

Республика Коми - 1

Республика Адыгея - 1

Волгоградская область - 1

Ростовская область - 1

Республика Северная Осетия - Алания - 1

Республика Марий Эл - 1

Республика Мордовия - 1

Саратовская область - 1

Ульяновская область - 1

Республика Тыва - 1

Республика Хакасия - 1

Томская область - 1

Камчатский край - 1

За весь период с начала эпидемии в России скончались 2 212 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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Фото: pixabay.com