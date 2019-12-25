Названы регионы России с летальными исходами пациентов с COVID-19 за сутки

За сутки в России скончалось почти 100 человек с коронавирусной инфекцией.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что за истекшие сутки в России скончалось 96 человек с подтвержденным коронавирусом в 24 регионах.
По регионам смерти пациентов с COVID-19 распределены следующим образом:
Москва – 53
Московская область - 7
Санкт-Петербург – 5
Калужская область - 4
Нижегородская область - 3
Республика Дагестан - 3
Республика Ингушетия - 3
Кабардино-Балкарская Республика - 2
Брянская область - 1
Тамбовская область - 1
Республика Карелия - 1
Республика Коми - 1
Республика Адыгея - 1
Волгоградская область - 1
Ростовская область - 1
Республика Северная Осетия - Алания - 1
Республика Марий Эл - 1
Республика Мордовия - 1
Саратовская область - 1
Ульяновская область - 1
Республика Тыва - 1
Республика Хакасия - 1
Томская область - 1
Камчатский край - 1
За весь период с начала эпидемии в России скончались 2 212 пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Фото: pixabay.com
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