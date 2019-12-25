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Стало известно, в каких районах Петербурга самые грязные дороги
Сегодня, 14:05
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Стало известно, в каких районах Петербурга самые грязные дороги

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Больше всего замечаний у инспекторов к Калининскому району.

За неделю, с 31 августа по 6 сентября, инспекторы СПб ГКУ "Центр комплексного благоустройства" совершили 133 выезда на проверку качества уборки городских дорог. Они проверили около 3,2 тысяч дорожных участков. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Инспекторов порадовало качество уборки проезжей части и тротуаров в Петроградском, Курортном, Петродворцовом и Фрунзенском районах. Некачественно убирают дороги в Василеостровском и Адмиралтейском районах. Больше всего замечаний у инспекторов к Калининскому району. 

Как рассказали в пресс-службе, дорожные предприятия комитета по благоустройству готовятся к предстоящему зимнему сезону: специалисты проверяют состояние техники и навесного оборудования, закупают противогололедные материалы, комплектуют штат водителей, механизаторов и работников ручного труда.

Ранее стало известно, какие районы Петербурга стали самыми криминальными в этом году.

Фото: Piter.tv

Теги: дороги, проверка, районы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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