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Стало известно, какие районы Петербурга стали самыми криминальными в этом году
Сегодня, 17:25
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Стало известно, какие районы Петербурга стали самыми криминальными в этом году

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Всего в первой половине года в городе было совершено 30 007 преступлений.

В первой половине года наибольшее количество правонарушений было зафиксировано на севере Петербурга. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Лидером по количеству преступлений стал Выборгский район – 2 911 нарушений. На втором месте расположился Приморский район и 2 661 нарушение. И на третьем месте находится Невский район, в котором произошло 2 610 преступлений. Стоит отметить, в прошлом году Невский район был "криминальным" лидером – 2564 преступления. Наименьшее количество преступлений зафиксировали в  Кронштадтском, Курортном и Петродворцовом районах. 

Ранее названы районы Петербурга, в которых чаще всего ловили за занятием проституцией.

Фото: Piter.tv

Теги: преступления, районы, статистика
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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