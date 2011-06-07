Стало известно, какие районы Петербурга стали самыми криминальными в этом году

Всего в первой половине года в городе было совершено 30 007 преступлений.

В первой половине года наибольшее количество правонарушений было зафиксировано на севере Петербурга. Об этом сообщают "Невские Новости" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Лидером по количеству преступлений стал Выборгский район – 2 911 нарушений. На втором месте расположился Приморский район и 2 661 нарушение. И на третьем месте находится Невский район, в котором произошло 2 610 преступлений. Стоит отметить, в прошлом году Невский район был "криминальным" лидером – 2564 преступления. Наименьшее количество преступлений зафиксировали в Кронштадтском, Курортном и Петродворцовом районах.

Ранее названы районы Петербурга, в которых чаще всего ловили за занятием проституцией.

Фото: Piter.tv