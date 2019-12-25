Светопропускную способность лобового стекла планируют сократить до 70%.

Названы пять важных изменений в ПДД, которые разработал Минтранс России и ГИБДД. Об этом пишет журнал "За рулём".

Во-первых, из законодательства исчезнет лазейка, которая позволяла водителям парковаться на "островках безопасности", если она не расположена перед пешеходным переходом и перед ней нет знака "Остановка запрещена". Обычно "островки безопасности" находятся в середине дорога, а действие запрещающего знака распространяется только на ту часть улицы, где он установлен.

Второе важное изменение - смягчение требований к тонировке. Светопропускную способность лобового стекла планируют сократить до 70%. Сейчас — 75%. По тонировке остальных стёкол норматива не будет вовсе.

Также поправки Минтранса могут разрешить использовать аптечки любого вида, огнетушители, знаки аварийной остановки, не ориентируясь на ГОСТы 2001 года. Новые правила могут усилить наказания за остановку или стоянку на островке безопасности.

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