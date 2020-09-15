Легковушка врезалась в трамвай на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа

Ближе к вечеру во вторник, 15 сентября, на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа произошло ДТП.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, столкнулись трамвай и легковой автомобиль. В комментариях петербуржцы негодуют, как такое могло произойти.
Почему все начинают смотреть повреждения, а никто не открывает ПДД для изучения/повторения?
отметил пользователь.
В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент ДТП. По всей видимости, водитель не рассчитал расстояние до движущегося трамвая.
Ранее мы писали, что на Митрофаньевском мосту столкнулись две легковушки.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.TV
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